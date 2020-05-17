S&P: цены на жильё в Испании не вырастут до 2022 года

Цены на жилую недвижимость в Испании снизятся в 2020 году на 3% — 3,5%. Такой прогноз дают аналитики рейтингового агентства S&P. Впрочем, падение цен на жильё из-за пандемии коронавируса ожидает почти всю Европу, отмечают авторы прогноза. В случае с Испанией цены не будут расти вплоть до 2022 года, считают эксперты.
«Мы ожидаем снижение цен на 3% — 3,5% в Ирландии, Италии, Испании и Великобритании. На 2,5% — в Португалии. И на 1,2% — 1,4% — в Бельгии, Франции и Германии», — рассказал ведущий экономист S&P Global Ratings Борис Гласс. «Только в Швейцарии мы ожидаем дальнейший рост цен как минимум на 0,5% в этом году», — добавил он.
Гласс отметил, что сейчас эксперты настроены менее пессимистично, чем раньше. По их мнению, рынок недвижимости будет восстанавливаться довольно быстро. Но раньше 2022 года роста цен ждать не следует. По словам экономиста, сейчас «домохозяйства накапливают средства, что поможет восстановлению экономики и рынка недвижимости в дальнейшем», — заявил Гласс.Темы: Недвижимость