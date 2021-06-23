Самый высокий в Европе жилой комплекс достроят в июле

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Высотка InTempo в Бенидорме (Аликанте) будет окончательно достроена в июле этого года — через 14 лет после начала строительства.
Один из самых знаменитых испанских долгостроев с 2017 года принадлежит фонду SVP Global, который решил внести некоторые изменения в первоначальный проект и «актуализировать предложение для потенциальных покупателей». В 2018 году начались продажи жилья. На рынок выставили 259 квартир люксового сегмента.
InTempo считается самым высоким жилым зданием в Европе. 200-метровое 46-этажное кажется огромным даже по сравнению с окружающими его 20-этажками.