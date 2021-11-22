Самую дорогую недвижимость в Испании покупают шведы, датчане и немцы

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По данным испанских нотариусов, самые дорогие квартиры и дома в Испании покупают граждане Швеции, Дании и Германии. Статистика собрана за период с января по июнь текущего года.
За этот период иностранцы купили 47 683 объекта в Испании — на 47% больше, чем в первой половине 2020 года. Больше всего покупали марокканцы, британцы и румыны. Но самую дорогую недвижимость приобретали шведы, датчане и немцы.
Гораздо чаще покупать недвижимость иностранцы стали в Астурии, Галисии, Риохе, Кастилии-ла-Манче. Но по числу сделок по-прежнему лидируют Валенсия, Андалусия и Каталония. Больше всего тратят на Балеарских островах.