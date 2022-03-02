Россияне продолжают интересоваться испанской недвижимостью

Несмотря на то, что на долю россиян и украинцев приходится всего 4% от общего числа продаж испанской недвижимости иностранцам, по данным нотариусов и регистраторов последних лет, Испания продолжает оставаться предпочтительным направлением для русских клиентов, сообщает портал Idealista.

По итогам 2021 года 10,8% из почти 565 000 сделок с жильем, зарегистрированных в Испании, были совершены иностранными гражданами, что составляет около 61 000 продаж. Из них чуть более 1300 домов купили россияне, а чуть более 730 — украинцы. Это данные Реестра недвижимости.

Одним из вариантов, привлекающих россиян к покупке жилья в Испании, является возможность получения вида на жительство, так называемой «золотой визы», при вложении в недвижимость суммы, равной или превышающей 500 000 евро. С момента вступления в силу соответствующего закона на россиян пришлось около 24% выданных подобных разрешений. Они занимают второе место после граждан Китая. Если в 2020 году, отмеченном пандемией коронавируса, гражданам России было выдано 74 инвесторские визы, то в 2021 году их количество увеличилось до 157. С начала 2022 года уже было выдано шесть таких виз в связи с приобретением россиянами недвижимости на сумму более 500 000 евро