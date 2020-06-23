Россияне активно интересуются переездом в Испанию на ПМЖ

Спрос на испанскую недвижимость среди россиян за время карантина резко вырос, заявили noticia.ru в агентстве недвижимости Alegria. Число обращений в компанию за последние три месяца превысило 1,7 тыс. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно столько же жителей России выразили заинтересованность в переезде в Испанию на ПМЖ.
Также изменилась и структура спроса россиян на испанскую недвижимость. Если раньше покупатели с достатком выше среднего приобретали квартиры и виллы для временного проживания (приезжали по туристической визе на срок до трех месяцев, а остальное время сдавали их в аренду), то сейчас свыше половины всех обращений связаны с переездом на ПМЖ. Теперь их интересует преимущественно бюджетное жильё (от €20-30 тыс.) и недвижимость среднего класса (€70-100 тыс.) в районах со всей необходимой инфраструктурой для ПМЖ (близость к школам, торговым центрам и т.д.). Также вырос интерес к домам с участками, в том числе и в сельской местности.
Изменилась и внутрирегиональная география предпочтений россиян: теперь они выбирают недвижимость в Аликанте, где инфраструктура и перспективы развития бизнеса и трудоустройства лучше, чем в других городах региона.
«Наши соотечественники также активно бронируют через компанию апартаменты для отдыха на август-сентябрь 2020», - сообщили в агентстве.
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