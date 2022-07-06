Рентабельность инвестиций в испанскую недвижимость выросла до 7,2%

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Во втором квартале рентабельность инвестиций в недвижимость Испании выросла до 7,2%. Об этом сообщает портал Idealista. Во втором квартале 2021 года рентабельность составляла 7,1%.
Самым прибыльным типом недвижимости остаются офисы, дающие 11,4% годовой рентабельности. Коммерческие помещения обеспечивают рентабельность в размере 9,3%. Гаражи — 6,2%.
Что касается жилой недвижимости, то наибольшую рентабельность дают объекты в Лериде и Мурсии (по 8,6%). Далее следуют Уэльва (8,1%), Куэнка (7,9%) и Альмерия (7,4%). Наименее прибыльные объекты сосредоточены в Сан-Себастьяне (3,6%), Пальме (4,4%), Памплоне (4,5%). В Мадриде — 4,9%. В Барселоне — 5,1%.