Рентабельность инвестиций в испанскую недвижимость достигла 7,1%

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Рентабельность брутто инвестиций в испанскую недвижимость по итогам первого квартала текущего года составила 7,1%. Речь идёт о покупке недвижимости для последующей сдачи в аренду. Это на 0,1 пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные проводит портал Idealista, ссылаясь на собственную аналитику.
При этом рентабельность значительно отличается для разных типов недвижимости. Самая высокая — у офисной недвижимости (11%). Для коммерческих помещений это 9,4%. Для гаражей — 6,3%.
Что касается жилой недвижимости, то самым рентабельным остаётся жильё в Лериде (8,5%). Далее следуют Уэльва (8,2%), Мурсия (8%), Санта-Крус-де-Тенерифе (7,6%) и Альмерия (7,4%). Самая низкая рентабельность жилья — в Сан-Себастьяне (3,7%), Пальме (4,3%), Оуренсе (4,7%) и Мадриде (4,7%). Невысокой остаётся рентабельность в Барселоне — 4,9%.