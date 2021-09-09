Регистраторы недвижимости: в Испании стали чаще покупать жильё, в том числе в ипотеку

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В июле продажи жилья в Испании выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (рост за два года), а число выданных ипотечных кредитов — на 5,6%. Об этом сообщает Коллегия регистраторов недвижимости.
Значительно выросли продажи в Андалусии (15,2%), Мадриде (8,1%) и Каталонии (3,8%). И, наоборот, упали на Канарских островах (-26,5%) и Балеарских островах (-10,8%).
При этом по сравнению с июлем прошлого года продажи выросли сразу на 53,5%. Это объясняется практически парализованным рынком в прошлом году из-за пандемии.