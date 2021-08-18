Пять испанских городков, где доплачивают за проживание

В Испании многие маленькие муниципалитеты отчаянно борются с оттоком населения. В некоторых действуют специальные экономические программы, которые поддерживают тех, кто решил поселиться в глуши. Где-то это почти бесплатное жильё, а где-то прямые ежемесячные выплаты. Ниже представлен список пяти испанских городков, где финансово помогают новосёлам.

А-Сеста (Понтеведра)

Этот муниципалитет привлекает новых жителей, предлагая им дома со сниженной арендной платой — от 100 евро в месяц. В этой небольшой деревушке есть всё необходимое для полноценного отдыха. Это место идеально подходит для тех, кто устал от городской суеты.

Рубиа (Оренсе)

В Галисии есть населённый пункт Рубиа, где пытаются остановить депопуляцию с помощью ежемесячных выплат (по 150 евро). Так власти надеются сохранить местную школу и другие учреждения. К тому же здесь всё довольно дёшево.

Понга (Астурия)

В астурийском городке Понга на севере Испании тоже проблемы с оттоком населения. Поэтому власти обещают выплатить 3000 евро семьям, которые поселятся здесь. А за каждого рождённого в городке ребёнка будут доплачивать ещё по столько же.

Ольмеда де ла Куэста (Куэнка)

В Ольмеда-де-ла-Куэста в провинции Куэнка, как и во многих других районах Испании, наблюдается огромная убыль населения. По этой причине городской совет решил продать с аукциона земли, чтобы привлечь новое население. Цены при этом начинаются от 200 евро в зависимости от размера каждого участка. Условие: дома должны быть построены в течение трех лет. Кстати, уже продано 40 участков.

Гриегос (Теруэль)

Муниципалитет Гриегос расположен в живописной теруэльской долине. Здесь очень ждут семьи с детьми, так как некому ходить в местную школу. Сейчас в городке прописаны всего 132 человека. Местные власти обещают помощь в трудоустройстве и дешёвую аренду (225 евро). Из этой суммы будут вычитать по 50 евро за каждого ребенка школьного возраста.