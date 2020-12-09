Прогноз: жильё в Испании может дешеветь до 2023 года

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Испанская ассоциация стоимостного анализа (AEV) в сотрудничестве с Университетом Аликанте и экспертами рынка недвижимости составили прогноз для рынка жилья в случае наступления третьей волны коронавируса.
По мнению аналитиков, рынок испанской недвижимости ещё будет реагировать на последствия пандемии и до восстановления пока далеко. По оценкам экспертов, потребуется не менее трёх кварталов, чтобы цены восстановились. Но это в лучшем случае, так как, если наступит третья волна коронавируса, цены могут снижаться вплоть до 2023 года.
Специалисты отмечают, что спрос на вторичную недвижимость в Испании упал почти в два раза. А сделки за наличные почти исчезли. Почти все покупатели берут потеку. Впрочем, по словам экспертов, инвестиционная привлекательность испанской недвижимости никуда не исчезла.
Гораздо позитивнее авторы доклада оценивают ситуацию с новостройками. Цены на такие объекты сейчас восстанавливаются, их доля в продажах растёт. В целом эксперты ожидают сохранения в ближайшей перспективе нынешнего уровня цен и спроса на новое жильё. Популярность новостроек аналитики частично объясняют более выгодными условиями покупки.
В своём отчёте авторы также говорят об изменениях на рынке аренды жилья. По их мнению, его ждёт падение, по крайней мере, в крупных городах. «Мадрид и Барселона столкнутся со снижением на 4-5% по итогам второй половины 2020 года, а цены снизятся почти во всех региональных столицах», - говорится в докладе. В частности, значительные корректировки ждут Пальму-де-Майорка и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Туристические апартаменты сейчас переводят в разряд обычного съёмного жилья. Спрос на такие объекты выше, но цены ниже.
По информации портала Idealista, аренда в Испании подешевела на 1,3% до 11,2 евро за квадратный метр.