Прогноз: новостройки в Испании подорожают, а вторичка будет стабильной

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Испанская ассоциация стоимостного анализа (AEV) сделала прогноз динамики цен на жилую недвижимость в Испании на 2021 год. Эксперты считают, что в целом вторичная недвижимость останется стабильной, а жилье в новостройках подорожает.
В частности, согласно отчету, ожидается, что цены на вторичное жилье восстановятся во втором квартале и вырастут в третьем (не более чем на 3%). К концу 2021 года цены снова «замерзнут», рост будет нулевым.
В случае с новостройками ситуация несколько иная. Рост цен здесь будет вполне ощутимый и к концу 2021 года такие объекты подорожают на 5%, а затем вернутся к более низким темпам.
Кроме того, эксперты обнаружили изменение предпочтений покупателей — теперь их интересуют более крупные объекты. В 2020 году средняя площадь покупаемого объекта выросла до 100,85 квадратного метра по сравнению с 98,69 в 2019-м. Кроме того, наблюдается смещение спроса в сторону периферийных районов в крупных городах, вызванное меньшей потребностью в поездках в рабочие центры и поиском зеленых насаждений и зон отдыха.