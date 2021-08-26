Прогноз: ежегодно в Испании будет продаваться 550 тысяч квартир и домов 

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Испанская ассоциация Aepsi считает, что сектор испанской недвижимости восстанавливается, и что в период с 2022 по 2025 год в Испании будет продавать 550 тысяч квартир и домов ежегодно.
В 2021 году, по прогнозам аналитиков, в Испании купят 450 тысяч объектов жилой недвижимости. По данным Национального института статистики (INE), за первые шесть месяцев текущего года закрыто 267 700 сделок.
По мнению аналитиков Aepsi, сейчас лучшее время для покупки, так как в краткосрочной и среднесрочной перспективе цены будут расти.