Прогноз: дорогая недвижимость Мадрида станет ещё дороже

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Компания Barnes прогнозирует рост цен на рынке элитной недвижимости Мадрида.
По мнению аналитиков, в этом году цены вырастут на 3% до 6700 евро за квадратный метр для поддержанного жилья и до 9300 — для новостроек. При этом в сегменте «супер-люкс», то есть для недвижимости стоимостью выше 2 миллионов евро, больших колебаний цен не ожидается. Это объясняется стабильным спросом, в основном со стороны иностранных покупателей.
По словам Эдуардо Крисенти, управляющего партнера Barnes Madrid, испанская столица «традиционно пользуется большим спросом у американцев и азиатов, а в последние годы — у латиноамериканцев из Мексики, Венесуэлы и Колумбии».
Наиболее востребованными в сегменте элитной недвижимости остаются квартиры площадью около 150 квадратных метров с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и террасой. Самые популярные районы — Саламанка, Чамбери, Ретиро и Сентро. Здесь объекты продаются в среднем за полгода.