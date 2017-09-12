Продажи жилья в Испании выросли почти на 17%

В июле текущего года продажи жилья в Испании выросли на 16,8% в среднегодовом выражении и достигли отметки в 38 841 сделку, свидетельствуют данные Национального института статистики. Это лучший июльский показатель за семь лет. В целом тенденция к росту наблюдается в течение 17 из 18 последних месяцев. Впрочем, эксперты отмечают, что в июле количество операций купли-продажи недвижимости составило всего 46% от максимальных исторических объемов, зафиксированных в январе 2007 года. По сравнению с предшествующим месяцем число сделок снизилось на 12%, однако в целом с начала года оно выросло на 13,7%.