Продажи жилья в Испании упали почти на 18% в 2020 году из-за пандемии

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Пандемия коронавируса отбросила рынок жилой недвижимости Испании назад, но не так сильно, как многие опасались. По данным Национального института статистики (INE), в декабре было зарегистрировано 36 109 продаж квартир и домов. Несмотря на то, что число сделок оказалось на 3,7% выше по сравнению с последним месяцем 2019 года, это самый низкий показатель с августа. Падение же за весь 2020 год составило 17,7%. За год продано 415 тысяч объектов.
Впрочем, по словам Франсиско Иньяреты, представителя компании idealista, рынку удалось завершить 2020 год с падением, которое оказалось гораздо скромнее, чем прогнозировали многие эксперты. И было реализовано больше, чем, например, в 2016 году. Катастрофы в секторе не произошло, резюмирует аналитик. А в последние месяцы вообще наблюдался некоторый рост. В 2021 году, по прогнозам экспертов, участники рынка будут активно стимулировать продажи. И если система вакцинации населения против ковида сработает, можно ждать увеличения продаж.
Углубляясь в статистику по 2020 году, можно заметить, что годовое падение продаж жилья объясняется в основном спадом на рынке вторичной недвижимости (падение почти 20%). Снижение показателей на рынке новостроек оказалось почти в два раза меньше — 11,2%.
Больше всего жилья на каждые 100 тысяч человек, по данным за декабрь, было куплено в автономных сообществах Валенсия (132), Ла-Риоха (120) и Кантабрия (119). А по общему числу сделок лидируют Андалусия (7 323 продажи только за декабрь), Каталония (5685), Валенсия (5261) и Мадрид (4572).