Продажи жилья в Испании падают пять месяцев подряд. Кроме одного региона

Продажи жилой недвижимости в Испании в июле упали на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем в июле было заключено на 20% больше сделок, чем в июне. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE).
Продажи жилья падают уже пятый месяц подряд, с тех пор, как в стране был объявлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
Продажи вторичной недвижимости упали на 34,9% — до 25 880 сделок. С новостройками всё не так плохо: снижение составило 21,2%.
Падение продаж зафиксировано во всей Испании, кроме одного региона — Страны Басков. Там рост составил 14,7% А самое значительное снижение произошло на Канарских островах (на 54,8%), Балеарских островах (42,9%) и в Мадриде (41,1%).Темы: Недвижимость Бизнес