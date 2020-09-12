Прибрежная недвижимость в Испании подешевела на 4% за полгода

Оценочная компания Tinsa сообщает, что коронавирус в Испании больше всего обвалил цены на прибрежную недвижимость. Аналитики подсчитали, что с марта текущего года (начало пандемии) цены на недвижимость на средиземноморском побережье, Балеарских и Канарских островах упали примерно на 4%. При этом испанская недвижимость в целом подешевела за этот же период на 1,8%.
Недвижимость в Испании на берегу Средиземного моря подешевела на 4,6%. Канарская и Балеарская — на 4,3%.
При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года цены на прибрежную недвижимость в Испании выросли на 5%.Темы: Недвижимость