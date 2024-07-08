Предприниматели из Восточной Европы перевозят семьи на Коста-дель-Соль

По словам главы Ассоциации ведущих агентов недвижимости Испании (LPA) Хосе Карлоса Леона, побережье стало популярным у покупателей из стран, граничащих с неспокойными регионами.

Эксперт упоминает военные конфликты в Украине и секторе Газа и уточняет, что в последние годы на Коста-дель-Соль потянулись состоятельные семьи из Польши, Чехии, Литвы и Венгрии.

По его словам, типичный покупатель — 40-летний предприниматель, который обустраивает для своей семьи комфортную и безопасную жизнь на Коста-дель-Соль, а сам периодически летает в домой по делам. Обычно он ищет просторное жильё с тремя спальнями в районе 1 млн евро.

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