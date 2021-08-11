Полиция Испании объяснила, как вести себя с захватчиками жилья 

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Национальная полиция Испании предостерегла владельцев недвижимости от необдуманных действий в случае захвата их жилья. И объяснила, что нужно делать, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Полиция опубликовала инструкцию, где перечислены запрещённые методы борьбы со сквоттерами (окупас). В частности, нельзя перекрывать им воду, отключать газ и электричество. Также нельзя препятствовать их свободному передвижению. Всё это может стать составом преступления. Вообще лучше избежать любого контакта с захватчиками.
В полиции также объяснили, что можно и нужно делать в случае, если вы стали жертвой окупасов. Нужно обратиться в полицию в следующих ситуациях:
Кстати, оперативно уведомить полицию о захвате можно через приложение AlertCops.
Кроме того, в полиции рассказали, как не стать жертвой окупасов.