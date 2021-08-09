Покупателей испанской недвижимости предупредили о недобросовестных риелторах

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В Испании участились случаи, когда риелторы обязывают своих клиентов подписывать договор, обязующий их заплатить комиссию за показ объекта.
Традиционно при покупке квартиры или дома в Испании риелторскую комиссию выплачивает продавец, а не покупатель. Но в последнее время некоторые недобросовестные агентства стали вписывать в договор пункт, согласно которому покупатель должен заплатить комиссию в размере 3% от стоимости объекта, но не меньше 3000 евро.
В частности, такие случаи на днях рассматривали суды Валенсии и Кадиса. Там покупатели решили напрямую связаться с владельцами недвижимости, чтобы избежать 3-процентной комиссии. Но риелторы подали в суд, указывая на подписанный договор. Суд встал на сторону покупателей, подчеркнув, что подписанный документ не имеет юридической силы, так как пункт о комиссии недостаточно «прозрачен».