Отели стали главной целью для инвесторов в испанскую недвижимость 

Инвестиции в испанские отели стали локомотивом роста на рынке испанской недвижимости в первой половине 2024 года.

По оценкам Cushman & Wakefield, за полгода инвесторы вложили в недвижимость более 4 млрд евро, из которых 1,7 млрд пришлось на гостиничный сектор (рост на 30% по сравнению с показателем прошлого года). При этом общий объём инвестиций в недвижимость Испании слегка сократился.

«Отели, благодаря устойчивости туристического сектора и ситуации в основных городах во главе с Мадридом, становятся главным центром притяжении инвестиционного капитала», - прокомментировал гендиректор компании Хесус Сильва.

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