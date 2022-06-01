Офис в Севилье — самая рентабельная недвижимость в Испании

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Грязная рентабельность испанской жилой недвижимости в первом квартале 2023 года составила 7,1%. К концу 2022 года она составляла 7,2%. Об этом сообщает аналитический отдел портала Idealista.
Гораздо выгоднее купить под сдачу офис. Рентабельность офисной недвижимости в Испании остаётся самой высокой и составляет 13,1% (а в Севилье — 16,2%). Коммерческая недвижимость обеспечит рентабельность на уровне 9,7%. А гараж — 7,1%.
Но вернёмся к жилой недвижимости. Лерида (Каталония) остаётся самым доходным городом. Там рентабельность жилья составляет 8,3%. Далее следуют Хаэн и Мурсия (по 7,8%). В Мадриде — всего 4,9%. В Барселоне — 5,4%.