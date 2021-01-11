Оценщики: в 2020 году цены на новое жильё в Испании выросли почти на процент

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В отличие от вторичной недвижимости новое жильё в Испании сумело противостоять пандемии и её экономическим последствиям. Новостройки не только не потеряли в цене, но даже немного подорожали. Особенно в Барселоне, Мадриде и Пальме-де-Майорка. Об этом сообщает Общество оценщиков (Sociedad de Tasación).
За минувший год новое жильё в Испании подорожало на 0,9% до средней цены в 2476 евро за квадратный метр. Среднестатистическая квартира в новостройке площадью 90 метров стоит 222 849 евро. Оценщики объясняют это высоким спросом именно на такие квартиры.
Лидером роста стала Пальма-де-Майорка, где квадратный метр подорожал на 1,4% до 2162 евро. Далее следуют Барселона и Мадрид с ростом на 1,3% до 4 491 евро и 3 673 евро соответственно.