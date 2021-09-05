Оценщики: недвижимость в Испании уже стоит дороже, чем до пандемии

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Недвижимость в Испании уже стоит дороже, чем до пандемии, утверждает ведущая оценочная компания Tinsa. В августе цены были на 3,3% выше, чем в марте 2020 года, когда началась эпидемия.
По сравнению с августом прошлого года рост составил 5,2%. А по сравнению с предыдущим месяцем — июлем — на 0,2%. Цены на жилье значительно восстановились после падения, которое они пережили во второй половине прошлого года, поясняет Андреа де ла Ос, старший аналитик исследовательской службы Tinsa. По словам эксперта, рынок жилья в настоящее время живет «по сценарию устойчивого роста цен, растущего спроса и ограниченного предложения».
Tinsa подчеркивает, что общее восстановление цен после прошлогоднего падения «идет более высокими темпами, чем ожидалось».