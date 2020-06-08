Недвижимость в Испании: на продажу выставили 4000 объектов со скидками до 60%

Банк Cajamar и компания Haya Real Estate выставили на продажу 4 тысячи объектов недвижимости со скидками до 60%.
Среди предлагаемых объектов есть квартиры, дома, гаражи, коммерческие помещения, склады, земли. Половина всех объектов — жилая недвижимость. Их основная часть сосредоточена в Валенсии, Андалусии и Мурсии (более 3500 объектов).
Среди предложений можно найти квартиру за 40 тысяч евро или участок земли за 4 тысячи. Есть и объекты подороже.
Предложение действует до 31 августа на сайте Haya Real Estate.Темы: Недвижимость Бизнес