Недвижимость в Испании: может ли хозяин квартиры входить в неё без разрешения арендатора?

Ситуации во взаимоотношениях собственника жилья и квартиросъёмщика бывают разные. Часто возникает вопрос: а может ли хозяин заходить в свой дом (квартиру) без согласия того, кому он его сдал? Издание 20minutos попросило ответить на него юристов портала Reclamador.
«Нет, даже если это ваша собственность. В данный момент это жильё арендатора. И проникать в него без его ведома запрещено», - объясняет эксперт портала Альмудена Веласкес. Она ссылается на статью 18.2 Конституции Испании, которая чётко регламентирует права жильцов. Процитируем её: «Жилище неприкосновенно. Не допускается вторжения в жилище или обыск без разрешения его хозяина или без предварительной санкции суда, за исключением случаев задержания на месте преступления».
В случае вторжения нарушителя ждёт наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.Темы: Недвижимость