Названы самые дешёвые для жизни города Испании

Компания Kelisto составил рейтинг испанских городов, выявив самые доступные для жизни. На фоне остальных наибольшего внимания заслуживают пять городов, жители которых тратят меньше всего.

На первом месте Паленсия. Этот город находится в 240 километрах от Мадрида. В одноимённой провинции проживают всего 80 тысяч человек. И их расходы на 30% меньше, чем в среднем по стране. Например, аренда квартиры с одной спальней в самом центре города обойдётся в 438 евро в месяц. А расходы на электроэнергию, отопление, воду, вывоз мусора — 128 евро. На общественный транспорт в месяц уйдёт ещё около 15 евро.

На втором месте Мелилья, испанский город на средиземноморском побережье Африки. Расходы тут в среднем на 17% меньше, чем в целом по стране. Аренда 85-метровой квартиры обойдётся в 680 евро в месяц. Плюс 138 евро на газ, свет и другие базовые расходы.

На третьем месте Луго (Галисия). Тут общие расходы тоже примерно на 17% ниже, чем в других регионах. Аренда квартиры площадью 85 квадратных метров — 815 евро. Коммуналка и прочее — 160 евро.

Замыкают топ-5 Логроньо (Риоха) и Теруэль (Арагон). В этих городах на одного человека нужно от 1000 до 1200 евро (учтены все расходы).