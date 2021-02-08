Названы испанские города с самой рентабельной недвижимостью

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Рентабельность брутто инвестиций в недвижимость для последующей аренды в Испании выросла в течение 2020 года до 7,5% — на одну десятую больше, чем в 2019 году. Впрочем, еще в третьем квартале доходность составляла 7,9%, говорится в исследовании, проведенном компанией idealista.
Среди столиц испанских провинций наиболее прибыльной является Лерида с 8,7%. Далее следуют Мурсия (7,9%), Уэльва (7,3%), Кастельон-де-ла-Плана (7%) и Альмерия (6,7%). А самые низкие доходы в Испании получают владельцы жилья в Сан-Себастьяне (3,7%), Барселоне (4,5%), Ла-Корунья (4,5%), Пальме (4,6%) и Мадриде (4,9%).
Эксперты объясняют рост рентабельности увеличением арендной платы в Испании в течение 2020 года (на 1,4%) по сравнению с более скромным ростом цен на недвижимость — на 0,9%. Но ситуация сильно отличается в Мадриде и Барселоне. Там доходность упала с 5,2% в 2019 году до 4,9% (Мадрид) и с с 4,8% до 4,5% (Барселона).
Что касается офисной недвижимости, то рентабельность увеличилась с 9,9% до 10,8%. Коммерческая недвижимость обещает сейчас рентабельность на уровне 9,3% (8,9% год назад).