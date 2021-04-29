Назван лучший испанский город для жизни. И это не Барселона…

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Испанская Организация потребителей и пользователей (OCU) составила собственный рейтинг городов с лучшими условиями для жизни.
Для этого были опрошены около 3 тысяч человек, живущих в 15 крупных городах Испании. Их попросили оценить свой город по следующим критериям:
Первое место в рейтинге занял Виго — не самый крупный портовый испанский город, расположенный на северо-западе страны — в Галисии. Он набрал 70 баллов. В тройку лучших также вошли Сарагоса и Бильбао (по 69 баллов). Примечательно, что Барселона и Мадрид оказались в самом конце этого рейтинга с 55 и 56 баллами соответственно. Но посмотрим на весь рейтинг полностью…
Источник: Испанская Организация потребителей и пользователей (OCU)