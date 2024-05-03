Назван испанский город с самым рентабельным жильём

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По данным портала Fotocasa, это муниципалитет Викар в Альмерии. Там рентабельность при покупке жилья и последующей сдачи в аренду составляет 9%. При этом средняя рентабельность по стране составляет 6,6%.
Второе место занимает Оканья в провинции Толедо с рентабельностью 8,3%. А замыкает тройку лидеров Монкофа в провинции Кастельон (8,2%). Далее следуют Исла-Кристина в Уэльве (8%), Понферрада в Леоне (7,9%), Талавера-де-ла-Рейна в Толедо (7,8%), Таррега в Лериде (7,6%), Ноха в Кантабрии (7,5%), Манреса в Барселоне (7,5%) и Чипиона в Кадисе (7%).
Источник: Недвижимость в Испании