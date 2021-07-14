Назван испанский город, где ваш дом ограбят с наибольшей вероятностью

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Патронажный совет испанских страховых компаний Unespa обнародовал подробную статистику ограблений частных домов и квартир. За год в стране происходит от 7 до 9 млн различных происшествий, требующих внимания страховых компаний.
Самые часте происшествия — различные проблемы, связанные с водой. На них приходится почти 3,3 млн случаев в год. На втором месте — повреждение окон, разбитые стёкла (1,23 млн). Что касается ограблений, за 2019 год в Испании (за 2020-й полной статистики пока нет, - Прим. noticia.ru) произошло 384 000 подобных происшествий. В разных муниципалитетах данные об ограблениях могут значительно отличаться.
Самыми неблагополучными регионами с точки зрения квартирных краж и ограблений со взломом считаются Каталония, Мурсия и Валенсия. То есть чаще грабят курортную недвижимость на Средиземном море. На противоположном конце рейтинга — Андалусия, Мадрид и Балеарские острова.
Если же брать отдельные города, то с наибольшей вероятностью ограбят дом или квартиру в Жироне. А вот полный список испанских городов в порядке убывания риска…