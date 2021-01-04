На покупку жилья у обычного испанца уходит вся зарплата за 7,5 лет

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Среднестатистический испанец должен потратить всю свою зарплату за семь с половиной лет, чтобы купить квартиру. Это так называемый «Индекс жилищных усилий», который регулярно вычисляет Общество оценщиков. В этот раз представлены данные, актуальные на конец четвертого квартала 2020 года. И стоит отметить, что показатель сейчас вышел на уровень третьего квартала 2018 года.
Больше всего ради приобретения собственного жилья приходится трудиться жителям Балеарских островов. Тут нужна вся зарплата за 16,5 лет. А проще всего заработать на квартиру в Ла-Риохе (понадобиться 4,5 года).
Оценщики отмечают, что за год жилая недвижимость в Испании стала доступнее. Во многом благодаря падению ставок Euribor, а также снижению цен на вторичную недвижимость.