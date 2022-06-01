На Майорке продают дом Колумба

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И просят за него 3,9 млн евро. По легенде, первооткрыватель мог провести здесь юные годы, но никаких доказательств нет.
Впрочем, дом интересный и точно один из самых старых на острове, сообщает телеграм-канал «Недвижимость в Испании». Он был построен в XIV веке на склоне живописного холма, причём часть его стен — своды пещеры. Недавно домик отреставрировали, сохранив аутентичность. А спальни назвали в честь кораблей Санта-Мария, Пинта и Нинья.
Вокруг дома разбит сад и выкопан вполне современный бассейн.