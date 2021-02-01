Moody’s: закон о выселении затормозит инвестиции в недвижимость Испании

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Рейтинговое агентство Moody’s предупреждает, что одобренный правительством Испании новый закон, запрещающий выселение уязвимых групп населения и сквоттеров во время пандемии, сделает непривлекательной страну для инвесторов в недвижимость.
В декабре 2020 года правительство утвердило королевский указ, который приостанавливал процессы выселения до 9 мая 2021 года, то есть до конца объявленного в Испании из-за пандемии режима повышенной готовности. Этот указ позволяет, например, парализовать процесс выселения за неуплату арендной платы в том случае, если квартиросъемщики оказались в «затруднительном положении». Теперь социальные службы не имеют право выселить такую семью по крайней мере до 9 мая.
В Moody’s считают, что этот закон порождает юридическую незащищенность владельцев недвижимости. «Хотя новая мера и носит временный характер, она следует тенденции последних лет в области жилищного регулирования, которая подорвала права собственников на возвращение объектов, отражая растущую значимость социального риска в жилищном секторе», - говорится в докладе компании.
«Предоставление социальных прав сквоттерам подрывает юридическую безопасность владельцев. Социальные меры трудно отменить после их реализации, и растет вероятность того, что большинство из этих мер будут продлены или заменены другими по истечении срока их действия», - предупреждают аналитики.
Эти изменения в законодательстве, по мнению Moody’s, особенно больно ударят по банковской недвижимости.«Такие объекты, как правило, имеют высокий уровень незаконного заселения, примерно 5-10% до пандемии, и кризис увеличил этот уровень», - отмечают в рейтинговом агентстве.