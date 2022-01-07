Мнение: освободить квартиру от окупас стоит 30 тысяч евро и занимает 2 года

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Специалисты компании Securitas Direct, которая специализируется на системах безопасности, утверждают, что, если ваше жилье в Испании захватили окупас, на его особовждение уйдёт немало средств и времени.
Так, по их расчётам, затраты на адвокатов, нотариусов, специалистов по замкам составят около 30 тысяч евро. А сам процесс выселения может затянуться на два года.
Окупас — захватчики чужого жилья — страшный сон владельца недвижимости. Особенно, если это его единенное жильё. Впрочем, обычно окупас предпочитают пустующую, желательно, банковскую, недвижимость. Выселить их оттуда гораздо сложнее.