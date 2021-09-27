Министерство развития: жилая недвижимость в Испании подорожала на 2,4% за год

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Цены на жилую недвижимость в Испании выросли во втором квартале 2021 года на 2,4% по сравнению с прошлогодними показателями. До 1 649,2 евро за квадратный метр. Такие данные публикует Министерство развития.
Среди автономных сообществ только Эстремадура и Кастилия-и-Леон отметились снижением цен. В случае Эстремадуры цена квадратного метра составила 843,9 евро с падением на 0,7%, а в Кастилии-и-Леоне снижение составило 1,2% до 1011,8 евро за квадратный метр.
В остальных регионах наблюдался рост по сравнению с тем же периодом прошлого года, особенно в Мурсии (на 5,5% до 1000 евро), Валенсийском сообществе (на 5,2% до 1 254,2 евро) и на Балеарских островах (на 4,8%, до 2443,8 евро).
Самой дорогой провинцией для покупки жилья была Гипускоа, где квадратный метр достиг 2751,2 евро. Самым дешёвым — Сьюдад-Реаль со средней ценой 710,6 евро за квадратный метр.
Среди провинций наибольший рост произошёл в Валенсии — на 6,7%, до 1227,1 евро за квадратный метр.