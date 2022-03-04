Мадрид и Барселона попали в топ-10 европейских городов для инвестиций в недвижимость

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Компания RwC и организация Институт городских земель (Urban Land Institute) представили доклад, в котором перечислены лучшие европейские города для инвестиций в недвижимость. В список десяти лучших попали и два испанских города: Мадрид и Барселона. Всего же аналитики изучили 31 крупный европейский город.
Барселона занимает в рейтинге девятое место. В прошлогоднем рейтинге каталонская столица находилась на 13 месте. А Мадрид расположился на шестой строчке рейтинга, переместившись сюда с восьмого места.
Первое место в списке занимает Лондон. Замыкают топ-3 Берлин и Париж.