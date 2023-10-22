Мадрид — на первом месте в Европе по росту цен на премиальную недвижимость

Мадрид занял седьмое место в мире по росту цен, сообщает телеграм-канал «Недвижимость в Испании». И первое в Европе. По итогам II квартала элитка подорожала на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 2,6% за полгода и на 2,4% за квартал.

На первом месте Дубай, где за год цены подскочили почти на 50%. На втором месте Токио (26,2%), на третьем — Манила (19,9%).