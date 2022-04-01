Лучшая в мире урбанизация категории «люкс» находится в Марбелье

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Урбанизация Vista Lago Residences в Марбелье признана лучшей в мире в категории «люкс». Итоги конкурса International Property Awards подвели в Лондоне. За первое место боролись 500 элитных урбанизаций со всего мира.
В Vista Lago Residences всего 18 вилл. Площадь каждой — 700 квадратных метров. А площадь участков варьируется от 11 до 100 соток. Почти со всех открывается потрясающий вид на Средиземное море. Вообще виллы спроектированы так, чтобы ничего не мешало любоваться видами: огромные террасы, окна в пол… Дизайн каждой виллы при этом индивидуален.
На территории урбанизации есть поле для гольфа, тренажёрный зал, спа-центр, сауна, массажные залы, бассейны, отель, рестораны, магазины, детский центр с игровой зоной и искусственный пляж с озером и всевозможным спортивным инвентарём.