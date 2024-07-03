Курортная недвижимость на Коста-Бланка стремительно дорожает

Это основной вывод доклада «Прибрежная недвижимость 2024 года» от оценочной организации Tinsa. Цены на такое жильё в два раза превышают цены на аналогичные объекты вдали от моря.

Так, средняя стоимость метра курортной недвижимости между Денией и Бениссой составляет 2600 евро. Между Кальпе и Вильяхойосой — 3600 евро. Между Кампельо и Санта-Полой — 3000 евро, между Гуардамар-дель-Сегура и Пилар-де-ла-Орадада — 3100 евро.

Основные покупатели сейчас — британцы, французы, немцы. Достаточно много сделок совершают россияне, украинцы, а также сами испанцы, в основном из Мадрида и Страны Басков.

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