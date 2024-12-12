Компании, управляющие туристической недвижимостью в Испании, попали под проверку

Власти инициировали расследование в отношении компаний, которые специализируются на управлении сотнями квартир и домов, сдающихся в краткосрочную аренду.

Их проверят на возможные нарушения Закона о защите потребителей и пользователей, сообщает канал "Недвижимость в Испании".

В частности, их подозревают в туристической аренде объектов, не имеющих соответствующей лицензии. А также в нарушениях законов даже при наличии лицензии.

Ранее под проверку также попали некоторые агентства недвижимости, которые брали дополнительную комиссию за управление арендой и навязывали арендаторам временные контракты.