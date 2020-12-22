Какая элитная недвижимость в Барселоне пользуется наибольшим спросом?

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Эксперты рассказали о ситуации на рынке элитной недвижимости в Барселоне и описали самый продаваемый тип жилья в этой категории.
Сейчас этот сегмент переживает затишье, как и все другие в условиях пандемии. Самые желанные клиенты агентств элитной недвижимости — французы, итальянцы, русские, бельгийцы и британцы — наблюдают за ситуацией издалека, дожидаясь подходящего момента для покупки. По мнению аналитиков компании BARNES Barcelona, сейчас сложились комфортные условия, чтобы не спеша изучить предложения.
Средняя цены квадратного метра элитной недвижимости в Барселоне сейчас составляет 6 тыс. евро. При этом обычно продаются объекты не дороже миллиона евро. Для объектов стоимостью от 2 млн евро найти покупателя стало крайне сложно.
Что касается самых ликвидных предложений, то это просторные квартиры в престижных районах Барселоны, прежде всего, в Эшампле. Идеальной для продажи эксперты называют трёхкомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров с двумя ванными комнатами и балконом или террасой.