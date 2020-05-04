Как сильно подешевеет недвижимость в Испании после коронавируса?

Эксперты прогнозируют общее снижение цен на испанскую недвижимость и сокращение числа сделок. Однако есть несколько типов недвижимости, которая может даже вырасти в цене.
Аналитики из Bankinter считают, что жилая недвижимость в Испании подешевеет в среднем на 6%, а продажи упадут на 35%. По их прогнозам, по итогам 2020 года будет заключено 326 тысяч сделок, что станет минимальным показателем с 2014 года.
Такой прогноз падения цен на недвижимость совпадает с ожиданиями аналитиков из швейцарского UBS, которые также предсказывают 6-процентное снижение на жильё в крупных городах Испании. В глубинке цены упадут ещё сильнее. Кроме того, в UBS прогнозируют довольно медленное восстановление рынка — не меньше двух лет. Многие потенциальные покупатели, которые были близки к приобретению жилья, из-за пандемии отложили его на полгода — год, отмечают эксперты.
При этом некоторые специалисты отмечают, что в исключительных случаях во время и после коронавируса некоторые объекты могут, напротив, вырасти в цене. В компании Property Buyers by SomRIE выделили три типа такой недвижимости.
1. Квартиры с балконами, террасами, внутренними двориками и хорошим видом из окон. Сегодня гораздо сложнее, чем до пандемии, продать квартиру с окнами, упирающимися в соседнее здание. «И, напротив, с каждым днём растёт спрос на жильё с удобным внешним сообщением», - говорит представитель компании Энрик Хименес, слова которого приводит портал Idealista.
2. Дома на окраинах. За последние полтора месяца предпочтения покупателей существенно изменились, утверждают риелторы. «Многие наши клиенты, которые сначала искали квартиру в центре, теперь кардинально поменяли направление поиска в сторону районов на окраинах», - рассказывает Хименес. Ищут жильё, где за меньшие деньги можно наслаждаться относительной свободой и не сидеть запертым в четырёх стенах. Кроме того, многие перешли на удалённую работу и уже не так привязаны к офису.
3. Квартиры в перспективных районах. Многие сейчас ищут объект для инвестиций. Это, прежде всего, небольшие квартиры в удачно расположенных домах, которые после пандемии можно будет выгодно сдавать. Площадь такого жилья обычно не превышает 40-50 квадратных метров.
«У тёмных квартир с плохим ремонтом сейчас мало шансов быть проданными. Они, а также элитная недвижимость, могут потерять в цене. Но есть совершенно конкретные типы недвижимости, которая подорожает», - подытожил Хименес.Темы: Недвижимость