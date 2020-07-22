Исследование: цены на недвижимость в Испании не восстановятся до 2024 года

Испанский CaixaBank провёл исследование рынка недвижимости и пришёл к выводу, что цены не вернутся на «доковидный» уровень до 2024 года.
По мнению аналитиков, цены на недвижимость в Испании упадут на 6% — 9% к концу 2021 года. Больше всего пострадают туристическая недвижимость и «вторичка», уточняет ведущий экономист CaixaBank Research Худит Монториоль-Гаррига. В текущем году продажи упадут на 30-40%. Особенно это будет заметно в случае с иностранными покупателями, на которых в 2019 году пришлось 12,5% от общего объёма.
Впрочем, она отмечает, что сейчас сектор выглядит гораздо стабильнее, чем в кризис 2008 года. «Перед коронавирусом финансовая ситуация, в которой находились испанские домохозяйка и агентства недвижимости, была более «здоровой», чем 12 лет назад», - говорит она. Кроме того, не было пузыря на рынке недвижимости, как тогда.
В финансовой организации также дали прогноз для испанской экономики в целом: «Мы полагаем, что ВВП снизится на 13% — 15% в 2020 году и не вернётся к докризисному уровню до 2023 года».Темы: Недвижимость Бизнес