Испанскую недвижимость теперь можно продать за рубли в России

В частности, это хороший выход для тех россиян, которые сейчас столкнулись с трудностями в связи с введенными санкциями и ограничениями банковских операций. Например, если заблокирован счёт и нет возможности оплачивать ипотеку или проводить платежи по обслуживанию недвижимости.

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