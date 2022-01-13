Испанские застройщики планируют выставить на рынок более 29 тысяч объектов

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Около 29100 объектов недвижимости выставят на рынок крупнейшие испанские застройщики в ближайшие два года. Сейчас застройщиков интересуют прежде всего Мадрид, Барселона и Малага.
По итогам 2021 года в Испании продавалось более 42 тысяч квартир и домов от крупных застройщиков.
Под крупными застройщиками подразумеваются следующие компании: Metrovacesa, Vía Célere, Culmia, Acciona Inmobiliaria, Aedas, Neinor и Habitat Inmobiliaria. Активнее всего себя проявляют последние три.