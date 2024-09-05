Испанская недвижимость дорожает аномальными темпами

Во втором квартале 2024 года испанская недвижимость подорожала на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, свидетельствует «Индекс цен на жильё» от Национального института статистики.

Но это ещё ничего по сравнению с отдельно взятыми ценами на новостройки. Этот сегмент жилой недвижимости показал взрывной рост — на 11,2%. Такого не было с 2007 года, когда надувался пузырь на рынке испанской недвижимости. Тогда всё закончилось не очень.

Вторичка дорожает не такими темпами, но тоже значительно — на 7,3% за год.

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