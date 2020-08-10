Испанская недвижимость — на втором месте по популярности в «постковидном» мире

Иностранцы предпочитают покупать недвижимость в Испании, утверждают специалисты компании Knight Frank. По результатам опроса, проведанного среди своих клиентов в 44 странах мира, агентство сделало вывод, что на первом месте в «постковидном» мире — Великобритания. А на втором — Испания. Также весьма популярны в последнее время Франция, Австралия, Канада, Швейцария, США, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия и Мальта.
Что привлекает иностранных покупателей недвижимости в Испании? В агентстве говорят, что их клиенты отмечают качество жизни, хорошую медицину и образование, устойчивую валюту, политическую стабильность, транспортную доступность. Кроме того, в испанских регионах, где обычно покупают недвижимость, ситуация с коронавирусом не так уже плоха по сравнению с теми странами, где живут покупатели. Аналитики сравнивают Малагу, Аликанте, Балеарские и Канарские острова с Великобританией, Бельгией, Голландией, Францией, Германией.
Более половины опрошенных агентством клиентов считают, что цены на жильё в Испании снизятся в течение 12 месяцев, но незначительно. Большинство полагает, что не более, чем на 10%. А четверть респондентов уверены, что цены будут стабильными. 19% полагают, что недвижимость в Испании подорожает.Темы: Недвижимость