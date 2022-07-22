Испания вошла в топ-3 стран по спросу россиян на зарубежную недвижимость

Спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 61% за первое полугодие 2022 года, в первую тройку по числу запросов вошли Турция, Испания и ОАЭ.

Такие данные содержатся в исследовании компании Tranio (международный брокер недвижимости), которое есть в распоряжении ТАСС. "В первой половине 2022 года в тройку лидеров по числу запросов на покупку зарубежной недвижимости от русскоязычных клиентов вошли Турция, Испания и ОАЭ", - говорится в материалах. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года по спросу среди россиян также лидировала Испания, второе место поделили США и Греция, замыкала тройку Германия.

Общее число заявок от россиян по всем направлениям за первое полугодие 2022 года выросло на 61%, уточняют аналитики.

Говоря о целях покупки недвижимости за рубежом, большинство покупателей из РФ отмечают намерение получить гражданство или ВНЖ. Вторая по популярности цель - приобретение недвижимости для отдыха, на третьем месте - покупка под аренду или будущий переезд.