Испания приостанавливает выдачу «золотых» виз россиянам

Инвесторскую, или «золотую», визу может получить гражданин государства, которое не входит в ЕС. Для получения документа данной категории нужно сделать одну крупную инвестицию в Испанию — например, приобрести недвижимость стоимостью от 500 тысяч евро.

Сообщается, что решение о временной приостановке принял глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес из-за ситуации в Украине. Он также распорядился приостановить заявки на визы, которые уже находились на рассмотрении.

«Золотая» виза в Испании дает целый ряд преимуществ ее обладателю и членам его семьи. Например, она позволяет законно проживать и работать на территории страны. Помимо этого, «золотая» виза обеспечивает полную свободу передвижения по странам Шенгенской зоны.

Источник: ТАСС